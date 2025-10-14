Risolvere Problemi Wi-Fi su Android se non si collega alla rete o internet
Improvvisamente il nostro smartphone Android ha smesso di navigare sotto rete Wi-Fi oppure si risulta connesso ma è impossibile navigare? Possono essere molto vari i problemi di connessione quando si attiva il Wi-Fi, ma difficilmente capiremo subito dove intervenire, visto che il dispositivo mostrerà solamente le tacche sulla potenza del segnale wireless della rete a cui siamo connessi (che possono dire tutto e nulla). Quando il Wi-Fi non si connette, se il telefono Android si rifiuta di agganciarsi alla rete, dopo anni di esperienza con la tecnologia, ho capito che il problema può essere semplice o più subdolo, come un’impostazione dimenticata o un router con qualche bug. 🔗 Leggi su Navigaweb.net
