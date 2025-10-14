Riserva naturale di Torre Flavia I granchi blu come cibo per gatti? È una buona notizia

Un paté per gatti a base di granchio blu. L’idea è venuta alle università di Padova e di Milano che insieme hanno sviluppato un progetto, denominato “RiPEsca”, finalizzato alla valorizzazione degli scarti ittici. Grazie alla collaborazione dei ricercatori con un consorzio di pescatori del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

