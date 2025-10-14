Rischiano la morte Allarme Oms farmaci per bambini ritirati dal mercato Avviso urgente

Il mondo si trova nuovamente ad affrontare un’emergenza sanitaria legata alla sicurezza dei farmaci, un problema di vitale importanza soprattutto quando coinvolge la popolazione più vulnerabile, i bambini. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente emesso un nuovo e urgente avviso sanitario internazionale a seguito della scoperta e dell’identificazione di tre sciroppi orali liquidi gravemente contaminati in India. Questa allerta, comunicata l’8 ottobre 2025, è scaturita da una segnalazione diretta della Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) indiana, l’autorità regolatoria nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Rischiano la morte”. Allarme Oms, farmaci per bambini ritirati dal mercato. Avviso urgente

Morti sospette in India, allarme Oms per sciroppi contaminati: richiamo e stop produzione - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha diffuso un alert su tre "medicinali liquidi orali", sciroppi "contaminati, identificati in India e segnalati" all'agenzia Onu "l'8 ottobre 2025".

Allarme Oms per sciroppi contaminati nel Sud est asiatico. Stop alla produzione e richiamo immediato dei lotti - L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso un nuovo avviso sanitario internazionale dopo l'identificazione di tre medicinali liquidi orali contaminati in India, segnalati l'8 ottobre 2025 dall'O...

