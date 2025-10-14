Riscaldamento posticipata l’accensione degli impianti al 22 ottobre

IL COMUNE DI BERGAMO. Fino al 22 ottobre, in caso di condizioni climatiche che lo rendano necessario, è comunque possibile accendere gli impianti fino a un massimo di 7 ore giornaliere.

