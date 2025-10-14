Risarcimenti fantasma avvocato rinviato a giudizio per appropriazione indebita e autoriciclaggio

Perugiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinviato a giudizio con l’accusa di aver trattenuto per sé una parte dei risarcimenti versati dalle compagnie assicurative ai propri clienti. Lo ha stabilito il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale penale di Perugia ritenendo che le accuse di dichiarazione infedele, appropriazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

risarcimenti fantasma avvocato rinviatoViaggi fantasma, diffide contro l'agenzia: già chiesti 100mila euro di risarcimenti - Si allarga la richiesta di diffide nei confronti dell'agenzia di viaggi JD Travel di Brindisi, arrivate a 122 da parte dei clienti che si sono rivolti all'Associazione ... Da msn.com

L’avvocato di Raoul Bova chiederà un risarcimento a Corona, Chiesa: “Ci difenderemo come negli ultimi 29 processi vinti” - Lo studio legale di Annamaria Bernardini De Pace, avvocato ed ex suocera di Raoul Bova, ha inviato una lettera a Fabrizio Corona in cui si annuncia l’intenzione di chiedere un risarcimento per la ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Risarcimenti Fantasma Avvocato Rinviato