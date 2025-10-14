Risarcimenti fantasma avvocato rinviato a giudizio per appropriazione indebita e autoriciclaggio
Rinviato a giudizio con l’accusa di aver trattenuto per sé una parte dei risarcimenti versati dalle compagnie assicurative ai propri clienti. Lo ha stabilito il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale penale di Perugia ritenendo che le accuse di dichiarazione infedele, appropriazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
