Risanamento Gioveni sollecita il sindaco Basile | Silenzio inspiegabile sulla proroga dei poteri speciali

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mancano poco più di settantacinque giorni alla scadenza dei poteri speciali per il risanamento e ancora il sindaco Basile non batte un colpo con l’atto che il Consiglio Comunale gli ha chiesto di produrre per chiedere al Governo la proroga". Libero Gioveni, consigliere comunale e capogruppo di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

