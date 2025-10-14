Riqualificazione urbana Una casa rinnovata per il ’Centro Anch’io’
Il recupero degli immobili a Montecatini parte anche dai servizi destinati alla cittadinanza. La Società della Salute della Valdinievole ha completato un importante intervento di riqualificazione urbanistica all’interno di un immobile della zona Sud, destinato a fini sociali. È fissata per giovedì 19 ottobre, alle 12, nei locali in via Boccaccio 19, l’inaugurazione del Centro Anch’io, al termine dei lavori conclusi di recente. Il Centro Anch’io, realizzato all’interno di un immobile di proprietà del Comune, è attivo da circa trent’anni e offre un punto di riferimento importante per varie persone affette da disabilità di vario genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
