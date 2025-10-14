Ripresi dalle telecamere i 5 che hanno danneggiato 18 autobus della Tua FOTO

Da Tua Abruzzo arrivano ulteriori dettagli riguardo all'atto vandalico perpetrato nel deposito di via San Luigi Orione a Pescara domenica 12 ottobre.Cinque persone si sono introdotte nella struttura danneggiando gravemente 18 autobus e accendendo fumogeni che hanno generato una densa nube di fumo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

