Riparte Nati per leggere in biblioteca a San Giuliano Terme | il calendario
San Giuliano Terme (PI), 14 ottobre 2025 – Ripartono gli incontri di ‘Nati per leggere.in biblioteca’, la serie di appuntamenti finalizzati ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni alla scoperta del piacere e dell'importanza della lettura. Primo appuntamento martedì 21 ottobre, dalle ore 16:30 alle 17:30, presso lo spazio lettura ‘Peppino Impastato’ della Biblioteca comunale ‘Uliano Martini’ di San Giuliano Terme. Il calendario completo prevede altri appuntamenti nei prossimi mesi: il 4 e 18 novembre, 2 e 16 dicembre, 13 e 20 gennaio, 3 e 17 febbraio, 3 e 17 marzo. San Giuliano Terme aderisce alla rete Bibliolandia, digitando conbibliolandia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
