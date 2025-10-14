Riparte la scuola di italiano per stranieri della Cgil | Un passo concreto per l’integrazione

Un passo concreto verso l’integrazione e la cittadinanza. Riparte la Scuola di italiano per stranieri promossa dalla Cgil di Piacenza grazie alla grande disponibilità – e umanità – del professor Lelio Scozzi, che anche quest’anno metterà la sua esperienza al servizio di un progetto di inclusione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

News recenti che potrebbero piacerti

Scuola, riparte il Pedibus a Vecchiano: iscrizioni ancora aperte https://ift.tt/egVnAU8 https://ift.tt/dzJgcA2 - X Vai su X

Riparte il nuovo ciclo di seminari gratuiti in presenza! “La scuola del Noi – Didattica innovativa e diritti” Un'occasione unica di formazione rivolta a tutto il personale scolastico, nelle principali città italiane. Tematiche centrali: - Neuroscienze ed emozioni nel - facebook.com Vai su Facebook

Riparte la scuola d’italiano per stranieri all’oratorio Sant’Anna - Torna anche quest’anno la scuola d’italiano per stranieri promossa dalla Parrocchia di Sant’Anna di Busto Arsizio, un progetto che offre un aiuto concreto a chi desidera integrarsi meglio nella vita ... Secondo varesenews.it

Diocesi: Genova, riparte a ottobre la scuola di italiano per persone straniere adulte - Riparte a ottobre la scuola di italiano per persone straniere adulte, promossa dalla Caritas di Genova in collaborazione con il Masci – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani. Come scrive agensir.it

Riparte la piccola scuola di italiano per stranieri - Vengono dal Marocco, dalla Nigeria, dal Congo, Tunisia Thailandia, Georgia e altri paesi, l’anno scorso erano 47, la maggior parte donne, che con impegno e coraggio andavano a lezione per imparare o ... lanazione.it scrive