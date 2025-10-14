Riparte la Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino presentazione della terza edizione

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo anno di attività per la Scuola dei Piccoli Comuni – formazione e pratiche per le aree interne (S.Pic.Co), il progetto nato nel 2023 a Castiglione Messer Marino e che ha riscosso una notevole attenzione a livello regionale e nazionale. Il programma delle lezioni e dei laboratori per il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

