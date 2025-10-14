Riparte la Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino presentazione della terza edizione
Terzo anno di attività per la Scuola dei Piccoli Comuni – formazione e pratiche per le aree interne (S.Pic.Co), il progetto nato nel 2023 a Castiglione Messer Marino e che ha riscosso una notevole attenzione a livello regionale e nazionale. Il programma delle lezioni e dei laboratori per il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Riparte il nuovo ciclo di seminari gratuiti in presenza! “La scuola del Noi – Didattica innovativa e diritti” Un'occasione unica di formazione rivolta a tutto il personale scolastico, nelle principali città italiane. Tematiche centrali: - Neuroscienze ed emozioni nel - facebook.com Vai su Facebook
Riparte ! Questa mattina allo Stadio di Bergamo è stata presentata la XXIII edizione de “La Scuola allo Stadio” ? Scopri di più sull'iniziativa https://bit.ly/4mBdnnN #GoAtalantaGo - X Vai su X
Agricoltura, volontariato, energia, beni culturali: riparte a Castiglione la Scuola dei piccoli Comuni - Terzo anno di attività per la Scuola dei Piccoli Comuni – formazione e pratiche per le aree interne (S. Riporta ecoaltomolise.net
Scuola piccoli Comuni, Unimol e Istat a Castiglione M.Marino - E' il tema della seconda lezione della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino (Chieti), edizione 2024/2025, in programma venerdì ... Scrive ansa.it
Incentivi al 100% per la riqualificazione degli edifici scolastici nei piccoli Comuni: ecco come il Conto Termico 3.0 trasformerà il futuro dell’efficienza energetica e il ... - 0, il nuovo schema di incentivi che ridisegna il panorama della riqualificazione energetica per edifici pubblici e privat ... Secondo orizzontescuola.it