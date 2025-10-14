Riparte la mensa scolastica | fissate le regole per la gestione dei pasti nelle scuole primarie e d' infanzia
L’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Foggia ha reso noto che il servizio di mensa scolastica per le scuole primarie e dell’infanzia prenderà il via domani, mercoledì 15 ottobre. Gli istituti scolatici interessati comunicheranno giornalmente al gestore del servizio il numero dei pasti da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
Riparte la Mensa Scolastica! Dal 20 ottobre 2025 Lunedì 20 ottobre prenderà il via il servizio di mensa scolastica per l’anno 2025/2026, nel nuovo centro cottura di San Nicandro Garganico, con il nuovo operatore economico. Invitiamo i genitori a consulta - facebook.com Vai su Facebook
Marsala, riparte la mensa scolastica: dal 13 ottobre pasti regolari - Dopo un mese di attesa dall’avvio dell’anno scolastico, riparte a Marsala il servizio mensa, indispensabile anche per garantire il tempo pieno nelle scuole. tp24.it scrive
Mense scolastiche a Messina, si riparte dal primo ottobre - Qualche scuola si sta organizzando per iniziare già dal primo ottobre, altre hanno optato per i giorni successivi o direttamente dalla prossima settimana. Secondo rtp.gazzettadelsud.it
Quota fissa sulla mensa scolastica: "Solo da noi c’è questo costo in più" - Mercoledì sera, in consiglio comunale a Rubiera, è stata discussa una mozione presentata dal gruppo di minoranza per l’eliminazione della quota fissa per i servizi mensa della scuola primaria Marco ... Come scrive ilrestodelcarlino.it