Riparte il Cinema Rex Novità e appuntamenti

Torna il Cinema Rex. Nella sala Alberto Rognoni del Palazzo del turismo Primo Grassi è tutto pronto per ospitare la nuova stagione di un’offerta culturale interessante, all’interno di uno dei luoghi simbolo della città, dedicata ai residenti, ma anche alle tante persone provenienti da altri territori, che amano frequentare il borgo di pescatori nel tempo libero. In cabina di regia ci sono l’amministrazione comunale con il contributo della cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, mentre l’organizzazione operativa è dell’associazione Sputnik Cinematografica di Alan Angelini. La stagione 2025-2026 si inaugura venerdì 17 ottobre alle 21, con la prima visione di ’After the hunt’ (Dopo la caccia), con il ritorno dietro la macchina da presa del grande regista italiano Luca Guadagnino e un significativo cast internazionale, presentato nella sezione Fuori concorso all’82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

