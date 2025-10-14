Rino Martinez lancia un inno che unisce voci e coscienze

Sbircialanotizia.it | 14 ott 2025

Rino Martinez torna con Affamati di pace, un brano nato per unire voci e coscienze. Canzone e preghiera insieme, scritta con Marco Colavecchio e pubblicata da Ali Per Volare Onlus, raccoglie il dolore e la speranza delle famiglie che a Gaza e altrove vivono tra macerie e paura, ma non smettono di cercare luce. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

