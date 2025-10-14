Rino Gattuso | Siamo stati bravi avevamo tutto da perdere

Missione compiuta per la Nazionale italiana di calcio di Rino Gattuso. Gli azzurri si sono imposti 3-0 a Udine contro Israele nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio. Grazie a una doppietta di Mateo Retegui e alla rete di Gianluca Mancin i è maturata una vittoria che ha reso matematica la qualificazione della squadra ai playoff del prossimo marzo. “ Siamo stati bravi, la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti. Complimenti ai ragazzi, che hanno coperto bene il campo. Sono soddisfatto per non aver preso gol, grande spirito. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, oggi avevamo tutto da perdere. 🔗 Leggi su Oasport.it

