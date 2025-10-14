Rino Gattuso chi è la moglie Monica Romano

Rino Gattuso, l’uomo che in campo urlava e difendeva fino all’ultimo respiro, fuori dal rettangolo verde si rivela marito devot o e profondamente legato alla moglie Monica Roman o, la donna che lo accompagna da quasi trent’anni. “La dedica è per la mia povera moglie che mi sopporta dal 1997, quando sono andato a Glasgow” ha detto con il sorriso timido e la voce incrinata dall’emozione dopo la vittoria dell’Italia sull’Estonia. E in quelle parole, pronunciate dal CT della Nazionale davanti ai giornalisti, c’è tutto: amore, riconoscenza e un pizzico di ironia. Rino Gattuso e la moglie Monica Romano: tutto ebbe inizio a Glasgow. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Rino Gattuso, chi è la moglie Monica Romano

Altre letture consigliate

Gattuso: “Battiamo Israele, poi semmai penseremo ai playoff” ? Rino Gattuso è tornato a parlare, alla vigilia della gara contro Israele a Udine. “Siamo felici della situazione generale e della guerra che è finita, è una roba bellissima vedere tanta gente che - facebook.com Vai su Facebook

Le dichiarazioni di Rino Gattuso alla vigilia di Italia-Israele - X Vai su X

Rino Gattuso alla moglie Monica Romano, che ama dal 1997: “Poverina, so quello che le ho fatto passare” - Gennaro Gattuso, dopo la partita d’esordio con l’Italia, rivolge parole cariche di amore alla moglie Monica Romano. Da fanpage.it

Monica Romano, chi è la moglie di Rino Gattuso e i figli Gabriela e Francesco/ “Mi fanno stare bene…” - Monica Romano, chi è la moglie di Rino Gattuso: la famiglia del CT dell'Italia, la loro storia d'amore sbocciata nel 1997 e i figli Gabriela e Francesco Monica Romano, chi è la moglie di Rino Gattuso ... Scrive ilsussidiario.net

Gattuso: da allenatore di seconda fascia a c.t. autore della rinascita azzurra - ultima panchina (di 305 già accumulate in carriera) all’ Hajduk Spalato finito terzo nel campionato croato - Si legge su corriere.it