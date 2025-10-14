Ringraziate Infantino, il benefattore delle piccole nazioni ai Mondiali (lo Spiegel ironizza) Lo Spiegel, il settimanale tedesco, ironizza sulla qualificazioni delle nazioni cenerentola al Mondiale 2026. Forse è merito delle politiche di Infantino? Forse Capo Verde se lo merita. La piccola nazione insulare, con poco più di mezzo milione di abitanti, si è qualificata per i Mondiali per la prima volta nella sua storia, superando il Camerun. Così come forse se lo meritano Uzbekistan e Giordania, già qualificate, e magari anche Curaçao e Nuova Caledonia, le cui possibilità di partecipare al Mondiale per la prima volta sono buone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

