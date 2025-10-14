Ringraziate Infantino il benefattore delle piccole nazioni ai Mondiali lo Spiegel ironizza
Ringraziate Infantino, il benefattore delle piccole nazioni ai Mondiali (lo Spiegel ironizza) Lo Spiegel, il settimanale tedesco, ironizza sulla qualificazioni delle nazioni cenerentola al Mondiale 2026. Forse è merito delle politiche di Infantino? Forse Capo Verde se lo merita. La piccola nazione insulare, con poco più di mezzo milione di abitanti, si è qualificata per i Mondiali per la prima volta nella sua storia, superando il Camerun. Così come forse se lo meritano Uzbekistan e Giordania, già qualificate, e magari anche Curaçao e Nuova Caledonia, le cui possibilità di partecipare al Mondiale per la prima volta sono buone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Ringraziate Infantino il benefattore delle piccole nazioni ai Mondiali (lo Spiegel ironizza) L'ascesa di Capo Verde, Giordania e Uzbekistan. Der Spiegel grato scrive: "Ha garantito che persino la Germania, nonostante le prestazioni mediocri, potesse qualificarsi - facebook.com Vai su Facebook