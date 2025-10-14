Rinascerò - Omaggio a Milva e Astor Piazzolla

14 ott 2025

Pino Quartullo e Cecilia Herrera in“RINASCERO’”Tributo a MILVA e al tango di Astor PIAZZOLLAPino QUARTULLO – voce narranteCecilia HERRERA – voceDario FLAMMINI – bandoneonFakizat MUBARAK – violinoDaniele FRATINI – chitarraCarlo MICHINI – pianoforteRoberto DELLA VECCHIA – contrabbassoWalter. 🔗 Leggi su Baritoday.it

