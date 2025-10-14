Rimozione pista ciclabile 176mila euro per rifare la pavimentazione

BRINDISI – Il Comune di Brindisi ha stanziato la somma di 176mila euro per la manutenzione straordinaria di viale Aldo Moro e di alcuni tratti di via Palmiro Togliatti, in vista dello smantellamento del cordolo della pista ciclabile. L'assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo, nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Rimozione della pista ciclabile su viale Aldo Moro, il Comune stanzia 176mila euro ma è polemica: «Così pagano i cittadini» - Serviranno per la rimozione dei cordoli, la fresatura della carreggiata ed il rifacimento completo dell’asfalto su viale Aldo Moro e viale Palmiro Togliatti, a Brindisi, i 176mila euro sbloccati e ... Come scrive quotidianodipuglia.it

