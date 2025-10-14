Rimini per due giorni sarà la capitale dell’abitare con l' Assemblea nazionale Federcasa

Riminitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Rimini, nel 2026, ad ospitare l’Assemblea nazionale Federcasa, Federazione italiana per le case popolari e l’edilizia sociale. La giunta di Federcasa, riunitasi nei giorni scorsi, ha dunque accettato la candidatura proposta da Acer Rimini. L’evento si svolgerà il 25 e 26 giugno 2026. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

