Rimini la squadra è da encomiare Sta viaggiando a ritmo salvezza

Riuscire a fare il massimo con il minimo. Ci sta riuscendo nell’impresa Filippo D’Alesio. Il tecnico abruzzese e i suoi ragazzi sono l’unica cosa lieta di questa disgraziata stagione biancorossa. Il Rimini sul campo, però, rischia di costruire di giorno quello che di notte la società di Giusy Anna Scarcella distrugge. Ma i biancorossi non sono disposti a mollare. Non lo hanno fatto davanti ai portoni chiusi del ’Romeo Neri’, non lo hanno fatto quando mancava anche il minimo sindacale per svolgere il proprio lavoro. Quasi fino ad arrivare a cancellare quella pesantissima penalizzazione figlia delle ultime due gestioni biancorosse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

