Rifiuti Gramaglia FdI chiede chiarimenti sul bando | Serve confronto e maggiore trasparenza
Dubbi e richieste di confronto sul nuovo bando per la raccolta dei rifiuti. Il capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, interviene chiedendo chiarimenti sul piano industriale illustrato dal sindaco, invitando l’amministrazione alla massima trasparenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
