Rifiuti Gramaglia FdI chiede chiarimenti sul bando | Serve confronto e maggiore trasparenza

Agrigentonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dubbi e richieste di confronto sul nuovo bando per la raccolta dei rifiuti. Il capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, interviene chiedendo chiarimenti sul piano industriale illustrato dal sindaco, invitando l’amministrazione alla massima trasparenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Piano raccolta rifiuti, dubbi sul bando del capogruppo FdI Simone Gramaglia - ll capogruppo Simone Gramaglia solleva dubbi tecnici sul bando per il piano di raccolta rifiuti, chiedendo confronti e maggiore trasparenza. grandangoloagrigento.it scrive

rifiuti gramaglia fdi chiedeValerio (FdI): “Per chiudere il ciclo dei rifiuti serve un termovalorizzatore, un impianto moderno però…” - alla sicurezza idraulica: sono due delle tematiche su cui Roberto Valerio, candidato ... Scrive piananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Gramaglia Fdi Chiede