Riduzione rischi disastri naturali Reggio Calabria protagonista con iniziativa dedicata agli studenti

Reggiotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante iniziativa di sensibilizzazione e divulgazione coordinata dalla prefettura di Reggio Calabria in occasione della settimana nazionale della Protezione civile.L'evento, che si svolge ogni anno in prossimità del 13 ottobre, Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

