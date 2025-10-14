Riduzione delle cause civili | il tribunale di Lanciano è il più virtuoso d' Abruzzo la Corte d' appello dell' Aquila quarta in Italia

Chietitoday.it | 14 ott 2025

La Corte d'Appello dell'Aquila è quarta su 29 in Italia per riduzione delle cause civili, mentre in Abruzzo il tribunale più virtuoso è quello di Lanciano. Sono i dati che emergono dall'analisi dell'Associazione italiana avvocati d'impresa, presieduta dall’avvocato Antonello Martinez, in merito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

