Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Israele: «Valico di Rafah chiuso finché non ci restituiscono tutti gli ostaggi morti» | Hamas: oggi ... corriere.it
Chi era Angelo Valente, il campione che portò la kickboxing tra le stelle? nonsolo.tv
Morto dopo taser a Napoli, conclusa l’autopsia anteprima24.it
INRI Fest torna al DETUNE di Milano: martedì 21 ottobre alle 21.00 con I’m Not a Blonde, La Messa ed EXIT ... atomheartmagazine.co
Francia, Lecornu apre al Parlamento: "Stop alle leggi senza voto" quotidiano.net
Il Cesvi: "La fame usata come arma in guerra, non solo a Gaza" quotidiano.net
Calciomercato Juventus: destino nelle proprie mani per questo big. Si gioca il futuro a Torino da qui a fine stagione, retroscena che non lascia dubbi
di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: questo giocatore bianconero ha il futuro nelle pr... ► juventusnews24.com
Israele, i primi timori per la tregua: “Il valico di Rafah resterà chiuso almeno fino a domani”
La sua decisione potrebbe provocare una serie di problematiche in seno all'accordo per la pace a Ga... ► ildifforme.it
Italia Israele, il corteo pro Pal a Udine: le immagini della protesta
“Giochiamo ma fino a un certo punto”, “Nessuna legittimazione all’occupazione israeliana” e “mostri... ► lapresse.it
Traffico Roma del 14 10 2025 ore 18:30
Luceverde Roma Bentrovati sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra Bufalo... ► romadailynews.it
"Parlapiùpiano": secondo appuntamento con "Museo di un amore infranto"
Prosegue, dopo il tutto esaurito del primo appuntamento, "Parlapiùpiano", il progetto del Teatro C... ► novaratoday.it
Processo Morandi, il giorno delle richieste di condanna. I pm: 18 anni e 6 mesi per Castellucci e quasi 400 anni di carcere per tutti gli imputati | Video | Reazioni
Le richieste da parte dei pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi. Il legale del manager:... ► ilsecoloxix.it
Roma Inter, rientrati quattro nazionali: Chivu studia questa formazione
di Redazione Inter News 24Roma Inter, le ultime in vista della settima giornata di Serie A contro i ... ► internews24.com
Google sta già testando una nuova (e discutibile) animazione per l’overlay di Gemini
Sembra che Google stia testando una nuova animazione per l'overlay di Gemini, preparandosi a sosti... ► tuttoandroid.net
Rino Gattuso, chi è la moglie Monica Romano
Rino Gattuso, l’uomo che in campo urlava e difendeva fino all’ultimo respiro, fuori dal rettangolo ... ► dilei.it
Nel cuore di Roma 54 edicole a rischio chiusura, l’appello in Regione: “Salviamole”
(Adnkronos) – “Roma, una città che un tempo contava più di mille edicole, oggi ne vede sopravvivere... ► webmagazine24.it
Chiude per lavori il distretto sanitario di Marina di Pisa: servizi spostati
Continuano al distretto sanitario di Marina di Pisa i lavori di ristrutturazione, finanziati con f... ► pisatoday.it
Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri a Verona: «Una tragedia, è da Nassiriya che non avevamo così tante perdite»
È arrivato a Verona anche il generale Salvatore Luongo, comandante generale dell'Arma dei carabini... ► veronasera.it
Italia Israele, le scelte definitive di Gattuso: due interisti in campo
di Redazione Inter News 24Italia Israele, le possibili scelte di Gennaro Gattuso per la partita sull... ► internews24.com
Padre di vittima del 7 ottobre: “Non ci sono alternative alla convivenza pacifica tra palestinesi e israeliani”
Eduardo Villalobo è il padre della 19enne ispano-israeliana Maya Villalobo, uccisa dai miliziani di... ► lapresse.it
Ho visto mia madre baciare un uomo che non era mio padre
La mamma con un altro uomo? Inconcepibile. La donna che ci ha insegnato la lealtà, la coerenza, la ... ► dilei.it
Amadeus: il trailer della serie evento Sky Original
Amadeus: il trailer della serie evento Sky Original Genio, rivalità, vendetta: svelato il teaser tr... ► cinefilos.it
Città in agonia prima e dopo le dimissioni di vicesindaco ed assessore
Da oltre tre anni e mezzo, Pozzuoli vive una fase di profonda crisi amministrativa e identitaria. U... ► ilblogdigio.it
Boni sbarca in Regione: "Assessore io? Deciderà Giani, ma in giunta ci sia un aretino"
“Sono pronto a caricarmi sulle spalle tutto il peso di questa impresa”. Il consenso ottenuto da Fi... ► arezzonotizie.it
Rimini per due giorni sarà la capitale dell’abitare con l'Assemblea nazionale Federcasa
Sarà Rimini, nel 2026, ad ospitare l’Assemblea nazionale Federcasa, Federazione italiana per le ca... ► riminitoday.it
Boom di ascolti per "Balene", fiction girata nelle Marche. Agostini: «Un grande successo, ci auspichiamo la seconda stagione»
ANCONA – “Balene-Amiche per sempre”, la fiction girata nelle Marche con protagoniste le attrici Ve... ► anconatoday.it
Fico: “Molti progetti di De Luca da sviluppare e continuare”
Tempo di lettura: 2 minutiQuello con il governatore uscente De Luca è stato “un incontro di prospe... ► anteprima24.it
Ceprano, incidente sul lavoro: operaio cade dall’escavatore, trasportato in codice rosso
Paura nel primo pomeriggio in un cantiere edile di Ceprano, dove un operaio di 58 anni, residente ... ► frosinonetoday.it
Autobus prende fuoco con due passeggeri a bordo
Un autobus ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 14 ottobre, sulla Strada Provinciale 35 ne... ► pisatoday.it
È Sempre Cartabianca, Iacchetti torna dalla Berlinguer
Il cessate il fuoco e la stretta attualità internazionale saranno i temi centrali della puntata di ... ► davidemaggio.it
Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio: a Cornaredo lutto cittadino per le tre vittime dell’incendio
Cornaredo (Milano), 14 ottobre 2025 – Giornata di lutto cittadino, oggi a Cornaredo, in memoria di... ► ilgiorno.it
Il dramma del Veronese, il piano diabolico di tre fratelli isolati dal mondo che lavoravano solo di notte
Una famiglia isolata dal resto del mondo, impoverita da un mutuo che definiva fraudolento e che gli ... ► gazzettadelsud.it
A fuoco un autobus del trasporto pubblico: messe in salvo due persone
PISA – A fuoco un autobus del trasporto pubblico. È successo sulla strada provinciale 35 nel Comune... ► corrieretoscano.it
Lazio, Tidei: “Dalla Regione un attacco ideologico ai consultori e ai diritti delle donne”
Roma, 14 ottobre 2025 – “La proposta di legge della Giunta Rocca sulla famiglia e la natalità non è... ► ilfaroonline.it
L'Onu: "70 miliardi di dollari per ricostruire Gaza, ci sono poche zone che non hanno subito danni"
Per la ricostruzione di Gaza serviranno oltre 60 miliardi di euro. A stimare la cifra è il 'progra... ► today.it
Incentivi per l’auto elettrica, slitta il clic day per il bonus rottamazione (che vale fino a 11 mila euro)
Un altro rinvio per il clic day eco-sostenibile: niente scossa al mercato dell’auto elettrica. Era ... ► quotidiano.net
Bernardini De Pace restituirà il suo Ambrogino se verrà consegnato anche alla Flotilla
La spedizione della Flotilla potrebbe ricevere un Ambrogino d'Oro, tale proposta non è piaciuta a B... ► ildifforme.it
Massacro del Circeo, 50 anni dopo Angelo Izzo si laurea in legge
(Adnkronos) – A cinquant'anni dal massacro del Circeo e a venti dal delitto di Ferrazzano, Angelo I... ► webmagazine24.it
Cos’è il mankeeping: quando la gestione emotiva degli uomini ricade sulle donne
Ci hanno insegnato ad accogliere, consolare, rassicurare. Ma siamo sicure che sia (solo) compito nos... ► gazzetta.it
Scopri la Terza Edizione del Festival ‘God is a Woman’ a Milano: Un’Esperienza Imperdibile!
Milano accoglie la terza edizione del festival 'God is a Woman', un'iniziativa fondamentale di femm... ► donnemagazine.it
Studenti delle superiori "colorano" il centro commerciale con un murale
Pennelli alla mano, una quindicina di ragazze e ragazzi dell’Istituto superiore Kennedy di Monseli... ► padovaoggi.it
Episodi di bracconaggio in aumento: fucilate contro una poiana e un gheppio, in cura a Calimera
SURBO/NARDO' - Una poiana giace immobile a terra, con la bocca aperta, sotto shock. Le radiografie... ► lecceprima.it
Record, calciatori audaci ed episodi bizzarri: tutto quello che ha reso incredibile il mondo del pallone
Il calcio ci presenta sempre nuove sfide, con record che restano fermi e cristallizzati per decenni... ► notizieaudaci.it
“Selezione mister universo Nac" a Taranto: il team De Luca pronto alla sfida
BRINDISI - La città di Taranto ospiterà il 2 novembre una manifestazione di grande rilievo nel pan... ► brindisireport.it
Ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino, Zorzi: “Una minaccia per il nord del Comune”
Fiumicino, 14 ottobre 2025 – “La realizzazione del progetto di ampliamento dell’aeroporto di Fiumic... ► ilfaroonline.it
Castellammare di Stabia, Manfredi consegna la palestra al Liceo Severi
Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a nome della Città Metropolitana,... ► anteprima24.it
Italia U21, Pisilli titolare nella sfida contro l’Armenia
L’Italia Under 21 torna in campo questa sera alle 18:45 per affrontare l’Armenia, in una partita va... ► sololaroma.it
Relatori d’eccezione e brigate di cucina impegnate per la conviviale ecumenica
Le delegazioni abruzzesi dell'Accademia Italiana della Cucina si preparano a celebrare la “Convivi... ► chietitoday.it
Sabbioneta, il tamponamento e poi il frontale: carambola sulla provinciale con un’auto ribaltata e due feriti
Sabbioneta (Mantova), 14 ottobre 2025 – Un furgone che tampona l’auto che si trova davanti, che a s... ► ilgiorno.it
Gaza, le salme degli ostaggi non arrivano: Israele non riapre il valico di Rafah | Hamas: "Stasera ne consegneremo altre"
Il gruppo fondamentalista: "Uccisione di palestinesi viola il cessate il fuoco". Croce Rossa: "Ci vo... ► tgcom24.mediaset.it
Rianimazione cardio polmonare, la Croce Rossa di Padova organizza quattro eventi
La Croce Rossa Italiana partecipa attivamente a "Viva!”, la settimana per la rianimazione cardio-p... ► padovaoggi.it
Bergomi: «Dispiace per San Siro, ma è giusto demolirlo. Due stadi a Milano? Ecco cosa ne penso»
di Redazione Inter News 24Le parole di Giuseppe Bergomi, ex difensore, sul progetto che riguarda San... ► internews24.com
Dentro la Notizia, Sabrina Colle rompe il silenzio su Vittorio Sgarbi
Oggi Sabrina Colle ha mandato una lettera a Dentro la Notizia dove ha dato la sua versione dei fatt... ► ildifforme.it
Juventus One, al via la stagione delle squadre paralimpiche bianconere. Giornata di shooting fotografico oggi a Vinovo
di Redazione JuventusNews24Juventus One, via alla stagione delle squadre paralimpiche del club bianc... ► juventusnews24.com
Una storia di famiglia: la Ferramenta Zaggia compie i suoi primi 65 anni
È stato un momento decisamente importante e denso di emozioni quello che i titolari della Ferramen... ► padovaoggi.it
INRI Fest torna al DETUNE di Milano: martedì 21 ottobre alle 21.00 con I’m Not a Blonde, La Messa ed EXIT EXIT (DJ set)
Dopo il successo dell’appuntamento di aprile per i 14 anni di INRI, l’INRI Fest torna a Milano con ... ► atomheartmagazine.co
Ginnastica artistica, gli ordini di rotazione dell’Italia ai Mondiali: dove partono gli azzurri, chi gareggia e avversari
I Mondiali 2025 di ginnastica artistica si avvicinano a grandi passi: appuntamento a Jakarta (Indon... ► oasport.it
La Serie A torna in campo con “Spazio ai Sogni” per la Lega del Filo d’Oro
Nel prossimo fine settimana sui campi di Serie A verrà promossa la Campagna sociale “Spazio ai sogni... ► video.gazzetta.it
Elezioni OPI, Coniglio: "Occorre legge per incompatibilità e voto senza quorum"
L’esperienza della lista “Radici e Futuro” non ha raggiunto l’obiettivo sperato - dichiara Caloger... ► cataniatoday.it
Il Cesvi: "La fame usata come arma in guerra, non solo a Gaza"
Milano, 14 ott. (askanews) - La fame come arma di guerra. Non solo a Gaza, accade sempre più spesso ... ► quotidiano.net
Sostenibilità, Ravanelli (F2i Sgr): “Trasformiamo il capitale in economia reale”
(Adnkronos) – “Trasformiamo il capitale che ci viene affidato – ad esempio quello dei lavoratori de... ► webmagazine24.it
Bellini torna a Palermo: la “Sonnambula” risveglia il Teatro Massimo dopo 25 anni
Dopo un quarto di secolo di silenzio, il sogno di Amina riemerge tra le luci del Teatro Massimo di ... ► ilfogliettone.it
Ballando con le Stelle, il fonico Fabrizio è il preferito del web: i commenti di Selvaggia Lucarelli e Andrea Delogu
A Ballando con le Stelle non sono solo i concorrenti a far impazzire il pubblico...ma anche i tecnic... ► comingsoon.it
Manutenzione sul prato di Rigutino e del Comunale. L'Arezzo torna ad allenarsi ai campini
Allenamento all'antistadio, evento che non si verificava dalla stagione 2022-23. Per gli sportivi ... ► arezzonotizie.it
Lucca Comics & Games 2025: presentato il programma per i più giovani
È partito il conto alla rovescia per Lucca Comics & Games 2025, in programma dal 29 ottobre al ... ► screenworld.it
Bambina con patologie gravi trasferita da Catania a Genova grazie a volo militare e scorta della polizia stradale
Nella giornata di oggi la Prefettura di Catania ha coordinato con successo il trasporto urgente di... ► cataniatoday.it
Polisportiva Ternana Judo, Nicolò Campomaggi ancora oro al Trofeo Italia di Riccione
Un altro fine settimana di grandi risultati per la sezione judo della Polisportiva Ternana: dopo a... ► ternitoday.it
Donna di 57 anni cade in casa, salvata dai vigili del fuoco con automezzo speciale
Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi in via Alonzo e Consoli, a Catania, per so... ► cataniatoday.it