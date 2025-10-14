Ricostruzione Appennino rinnovo del patto per cantieri sicuri e trasparenti

Sinergia rafforzata per la ricostruzione dell’Appennino centrale: il protocollo tra Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro e Struttura commissariale Sisma 2016 viene rinnovato, puntando su sicurezza, trasparenza e legalità nei cantieri, con strumenti come Asse.Co., patente a crediti e badge di cantiere. Una cornice operativa che guarda alla tutela dei lavoratori e alla competitività delle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

