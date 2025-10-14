Ricostruzione a Gaza l’Italia c’è Meloni convoca la prima riunione interministeriale presieduta da Tajani

L’Italia è pronta a fare la propria parte nel processo di ricostruzione a Gaza. All’indomani della storica firma dell’accordo di pace per il Medio Oriente a Sharm el Sheikh, la premier Giorgia Meloni (unica donna presente al summit mondiale) ha chiesto nel corso del Consiglio dei ministri di convocare per domani la prima riunione sul dossier. Meloni – fa sapere una nota di Palazzo Chigi – “si è rivolta a tutti i ministeri e le istituzioni coinvolte, a vario titolo, nel progetto di ricostruzione perché si riuniscano per fare il punto sui prossimi passi, con un’attenzione particolare all’aspetto degli aiuti umanitari”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ricostruzione a Gaza, l’Italia c’è. Meloni convoca la prima riunione interministeriale presieduta da Tajani

