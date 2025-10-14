Ricordate lo sciopero estivo del capriccioso Isak? Ora il Liverpool lo emargina e la Svezia è quasi fuori dai Mondiali
Alexander Isak, a modo suo, ha ottenuto ciò che voleva quest’estate: il trasferimento al Liverpool. Ci è riuscito forzando la mano al Newcastle United (con il quale aveva ancora tre anni di contratto), mettendo il club con le spalle al muro e arrivando persino a scioperare per ottenere la cessione. Ma il prezzo che ha pagato è stato altissimo. I Reds lo stanno ancora aspettando e giocoforza è ai margini del progetto. In Nazionale è l’ombra del giocatore che conosciamo e lui sembra vivere un loop che non giustifica i 130 milioni di sterline (150 mln euro) che è stato pagato. Ieri sera la Svezia ha perduto 1-0 in casa contro il Kosovo pur schierando in attacco Isak e Gyokeres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
