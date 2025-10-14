Ricorda de Bruyne | colpaccio della Juve Tudor può esultare

Per la Juventus di Tudor arriva un vero colpaccio: un giovane talento che ricorda De Bruyne, i tifosi già lo amano. Nelle ultime settimane la Juventus ha vissuto momenti di alti e bassi. Dopo un avvio promettente, i bianconeri hanno mostrato qualche segnale di sofferenza, soprattutto nelle ultime gare, dove la lucidità è sembrata mancare nei momenti chiave. Tuttavia, la società non si lascia prendere dal panico: la fiducia in Tudor resta intatta, così come la convinzione che il progetto stia andando nella direzione giusta. E in questo contesto di lavoro e costruzione, arriva una notizia che fa sorridere tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - “Ricorda de Bruyne”: colpaccio della Juve, Tudor può esultare

Altri contenuti sullo stesso argomento

Forse ora le abbiamo sentite tutte Il direttore tecnico delle giovanili del Montenegro ha incensato incredibilmente Vasilije Adzic, trequartista della Juventus ai suoi primi passi tra i grandi "Lo stile di gioco di Adzic mi ricorda Kevin De Bruyne, mi fa pensare a - facebook.com Vai su Facebook

De Bruyne omaggia Modric: “A tutti piace il buon calcio, è stato bello rivederti” - 1 nonostante la superiorità numerica causata dall’espulsione di Estupinan al 57'. Si legge su gianlucadimarzio.com

De Bruyne ritrova la sua Manchester: per 10 anni è stato stella e leader del City - Di sicuro non pensava che sarebbe stato così presto, alla prima in Champions col suo nuovo club, il Napoli, scelto anche ... Secondo gazzetta.it

Conte e De Bruyne, serve la camomilla - Dopo il caos di San Siro per chiarirsi è meglio che Conte e De Bruyne, più che o 'ccafè , si concedano una tazza di camomilla, anzi due: come mostra l'AI di X (sopra). Scrive ilgiornale.it