Ricorda de Bruyne | colpaccio della Juve Tudor può esultare

Glieroidelcalcio.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Juventus di Tudor arriva un vero colpaccio: un giovane talento che ricorda De Bruyne, i tifosi già lo amano. Nelle ultime settimane la Juventus ha vissuto momenti di alti e bassi. Dopo un avvio promettente, i bianconeri hanno mostrato qualche segnale di sofferenza, soprattutto nelle ultime gare, dove la lucidità è sembrata mancare nei momenti chiave. Tuttavia, la società non si lascia prendere dal panico: la fiducia in Tudor resta intatta, così come la convinzione che il progetto stia andando nella direzione giusta. E in questo contesto di lavoro e costruzione, arriva una notizia che fa sorridere tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

ricorda de bruyne colpaccio della juve tudor pu242 esultare

© Glieroidelcalcio.com - “Ricorda de Bruyne”: colpaccio della Juve, Tudor può esultare

Altri contenuti sullo stesso argomento

De Bruyne omaggia Modric: “A tutti piace il buon calcio, è stato bello rivederti” - 1 nonostante la superiorità numerica causata dall’espulsione di Estupinan al 57'. Si legge su gianlucadimarzio.com

De Bruyne ritrova la sua Manchester: per 10 anni è stato stella e leader del City - Di sicuro non pensava che sarebbe stato così presto, alla prima in Champions col suo nuovo club, il Napoli, scelto anche ... Secondo gazzetta.it

Conte e De Bruyne, serve la camomilla - Dopo il caos di San Siro per chiarirsi è meglio che Conte e De Bruyne, più che o 'ccafè , si concedano una tazza di camomilla, anzi due: come mostra l'AI di X (sopra). Scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Ricorda De Bruyne Colpaccio