Riconosciuto da un passante e arrestato | in manette 35enne ricercato per furto ed evasione
I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato un 35enne straniero, già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di furto ed evasione.L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi nel centro storico grazie alla prontezza di un cittadino, che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
