Riconosciuto da un passante e arrestato | in manette 35enne ricercato per furto ed evasione

Genovatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato un 35enne straniero, già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di furto ed evasione.L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi nel centro storico grazie alla prontezza di un cittadino, che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Passante rapinato al Parco Mita. Arrestato 32enne irregolare - Nella giornata di lunedì la Polizia di Stato di Faenza ha tratto in arresto per rapina un cittadino di marocchino di ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Riconosciuto Passante Arrestato Manette