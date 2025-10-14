Ricky Martin | è uscito l’attesissimo singolo A MEDIO VIVIR

È uscito venerdì 3 ottobre, l’attesissimo singolo “ A MEDIO VIVIR “, uno dei brani più iconici della superstar portoricana e icona internazionale RICKY MARTIN, qui in una nuova e intensa versione in collaborazione con CARÍN LEÓN, una delle voci più importanti della scena musicale messicana! Il singolo è accompagnato dal video ufficiale. Senza tradire l’essenza che ha reso il brano originale un classico intramontabile della musica latin, questa nuova versione di “ A MEDIO VIVIR ” acquista una veste attuale e moderna, impreziosita da una produzione raffinata firmata da Casta e Andrés Saavedra. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

