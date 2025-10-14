Ricky Martin | è uscito l’attesissimo singolo A MEDIO VIVIR

Nonewsmagazine.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È uscito venerdì 3 ottobre, l’attesissimo singolo “ A MEDIO VIVIR “, uno dei brani più iconici della superstar portoricana e icona internazionale  RICKY MARTIN, qui in una nuova e intensa versione in collaborazione con  CARÍN LEÓN, una delle voci più importanti della scena musicale messicana! Il singolo è accompagnato dal video ufficiale. Senza tradire l’essenza che ha reso il brano originale   un classico intramontabile della musica latin,  questa nuova versione di   “ A MEDIO VIVIR ” acquista una veste attuale e moderna, impreziosita da una produzione raffinata firmata da Casta e Andrés Saavedra. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

ricky martin 232 uscito l8217attesissimo singolo a medio vivir

© Nonewsmagazine.com - Ricky Martin: è uscito l’attesissimo singolo “A MEDIO VIVIR”

Approfondisci con queste news

ricky martin 232 uscitoIl ritorno di Ricky Martin con la riedizione di “A Medio Vivir” - (askanews) – È uscito l’attesissimo singolo “A Medio Vivir”, uno dei brani più iconici della superstar portoricana e icona internazionale Ricky Martin, qui in una nuova e intensa versio ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ricky Martin 232 Uscito