Ricevi una telefonata muta? Se non riattacchi entro tre secondi rischi grosso!
La nuova frontiera delle truffe telefoniche: quando si riceve una telefonata da un numero sconosciuto e al nostro pronto, nessuno da segni di vita, bisogna riattaccare immediatamente. Se si aspettano più di tre secondi, si rischia grosso Quante volte, nel corso delle giornata, venite disturbati dalle telefonate dei call center? Dalle voci registrate pronte a proporre le offerte più disparate, agli addetti delle compagnie che cercano in ogni modo di attirare la vostra attenzione con offerte più o meno allettanti: nelle ventiquattro ore ci troviamo spesso a fare i conti con numerose chiamate, senza riuscire mai a mettere un freno a questa scomoda abitudine.