Ricerche sospese Scomparso da giorni l’annuncio delle autorità | ora nuove immagini dalle telecamere
Ci sono sviluppi dell’ultima ora sulla scomparsa di Matteo Vendramin, il 31enne di Conegliano di cui non si hanno più notizie da martedì 7 ottobre. Il giovane si era allontanato con la sua Toyota Yaris bianca, poi ritrovata parcheggiata nella piazza di Rua, frazione del Felettano. Da quel momento di lui si sono perse le tracce, mentre parenti, amici e volontari hanno continuato a cercarlo senza sosta. Le ricerche ufficiali sono state sospese dopo cinque giorni, il limite massimo previsto dai protocolli. La decisione è arrivata al termine del vertice che si è tenuto ieri mattina in Prefettura. Sul posto, nei giorni scorsi, avevano operato vigili del fuoco, forze dell’ordine, soccorso alpino e protezione civile, coordinati dal sindaco di San Pietro di Feletto, Cristiano Botteon. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
CiaoComo Live - A Faggeto sospese le ricerche della pensionata scomparsa dalla frazione Molina: provate tutte le strade possibili Oltre una settimana di verifiche, ricerche, accertamenti. Niente da fare. La signora Antonia Bianchi, 93 anni, residente nella f - facebook.com Vai su Facebook
Ritrovato morto l’escursionista di Eraclea, sospese le ricerche della donna scomparsa a Longarone - X Vai su X
Matteo Vendramin, ricerche sospese ma spuntano nuove foto dalle telecamere di un privato in via Veneto - Sono state sospese le ricerche del giovane Matteo Vendramin, 31enne coneglianese scomparso lo scorso martedì. Lo riporta ilgazzettino.it
Baselice, scomparso ex sindaco: ricerche sospese in attesa di sviluppi - L'ex sindaco di Baselice, del quale, come è noto, si sono perse le tracce da ormai 17 giorni, sembra essersi letteralmente volatizzato nel ... Riporta ilmattino.it
Uomo scomparso nel nulla a Lanzo Torinese, trovato dopo una giornata di ricerche - Un italiano di 67 anni residente in frazione Oviglia Inferiore di Lanzo Torinese è scomparso nel nulla dalla mattinata di ieri, lunedì 29 settembre 2025. Da torinotoday.it