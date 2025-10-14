Ricerche sospese Scomparso da giorni l’annuncio delle autorità | ora nuove immagini dalle telecamere

Ci sono sviluppi dell’ultima ora sulla scomparsa di Matteo Vendramin, il 31enne di Conegliano di cui non si hanno più notizie da martedì 7 ottobre. Il giovane si era allontanato con la sua Toyota Yaris bianca, poi ritrovata parcheggiata nella piazza di Rua, frazione del Felettano. Da quel momento di lui si sono perse le tracce, mentre parenti, amici e volontari hanno continuato a cercarlo senza sosta. Le ricerche ufficiali sono state sospese dopo cinque giorni, il limite massimo previsto dai protocolli. La decisione è arrivata al termine del vertice che si è tenuto ieri mattina in Prefettura. Sul posto, nei giorni scorsi, avevano operato vigili del fuoco, forze dell’ordine, soccorso alpino e protezione civile, coordinati dal sindaco di San Pietro di Feletto, Cristiano Botteon. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it