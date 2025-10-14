Ricerca giovani e materie Stem | in Italia due tappe del laboratorio mobile Curiosity cube

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’innovativo laboratorio scientifico mobile Curiosity Cube alimentato a energia solare, arriva in Italia con due tappe: sarà a Segrate (Milano) dal 14 al 16 ottobre in via Emilia, 23 e a Ivrea (Torino) dal 20 al 22 ottobre in Piazza Ottinetti. L’iniziativa – spiega in una nota Merck – è dedicata agli studenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Per Francesco Profumo servono nuovi modi per avvicinare i giovani allo studio delle materie Stem - “Spesso si pensa che l'unico modo per insegnare le materie Stem sia quello di riempire intere lavagne con formule, lunghi algoritmi e regole complesse - Lo riporta wired.it

Nuovala Rosa, perché le ragazze non studiano le materie STEM? I dati della ricerca Microsoft - si sentano portate per le materie scientifiche e in particolare per la matematica (41,7%, media europea del 37,6%) , l’informatica (49,2% media europea del 42,2%) e la biologia (39,2%, media europea ... Riporta diregiovani.it

ricerca giovani materie stemArriva il primo assegno di ricerca europeo che scommette sugli studenti tra i 14 e 19 anni, ecco come funziona - Apeira garantirà 500 euro a fondo perduto a ogni meritevole giovane aspirante ricercatore, per innovare nel mondo della scienza e della tecnologia ... Segnala wired.it

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Giovani Materie Stem