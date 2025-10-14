Ricerca genetista Gentile | Con Genoma Puglia sfruttiamo al meglio la tecnologia
(Adnkronos) – Il programma "Genoma Puglia permette a tutti i neonati di essere sottoposti, previo consenso informato dei genitori, ad uno screening genomico. Si tratta di un cambio di paradigma perché questo tipo di esame, a differenza degli screening obbligatori attualmente utilizzati sul territorio nazionale, riguarda un numero molto più alto di geni e di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
