Ricerca e sostenibilità a Della Porta il Premio Nazionale 2025
Davide Della Porta, professionista irpino, ottiene il Premio Nazionale al Merito della Scienza e della Tecnica Agricola, Agroalimentare e Ambientale 2025. Il riconoscimento, assegnato durante il Congresso Nazionale dei Periti Agrari, celebra un percorso di ricerca e innovazione che unisce biotecnologie, sostenibilità e valorizzazione delle filiere italiane. Il riconoscimento e le sue motivazioni Nel corso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
La presentazione del Bilancio Sociale e di Sostenibilità (dati 2024) della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro è un’occasione importante per raccontare i risultati e i progressi raggiunti nel 2024 - facebook.com Vai su Facebook
#FondiEuropei #RegioneEmiliaRomagna #PrFesr #innovazione #ricerca #sostenibilità #StrategicTechnologiesForEuropePlatform #StepPlatEU_Commissionform - X Vai su X
Premio Save the Children per la ricerca - Il “Premio” è una delle iniziative del nostro nuovo Polo Ricerche, per ampliare e diffondere le conoscenze sulla condizione ... Si legge su savethechildren.it
Premio Ricerca Save the Children 2025, ecco i membri della Giuria - Il “Premio Ricerca Save the Children 2025” è un’iniziativa promossa dal nostro Polo Ricerche, pensata per valorizzare ricerche innovative che migliorano concretamente la qualità della vita e i diritti ... savethechildren.it scrive