Ricerca e sostenibilità a Della Porta il Premio Nazionale 2025

Sbircialanotizia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Della Porta, professionista irpino, ottiene il Premio Nazionale al Merito della Scienza e della Tecnica Agricola, Agroalimentare e Ambientale 2025. Il riconoscimento, assegnato durante il Congresso Nazionale dei Periti Agrari, celebra un percorso di ricerca e innovazione che unisce biotecnologie, sostenibilità e valorizzazione delle filiere italiane. Il riconoscimento e le sue motivazioni Nel corso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ricerca e sostenibilit224 a della porta il premio nazionale 2025

© Sbircialanotizia.it - Ricerca e sostenibilità, a Della Porta il Premio Nazionale 2025

News recenti che potrebbero piacerti

Premio Save the Children per la ricerca - Il “Premio” è una delle iniziative del nostro nuovo Polo Ricerche, per ampliare e diffondere le conoscenze sulla condizione ... Si legge su savethechildren.it

Premio Ricerca Save the Children 2025, ecco i membri della Giuria - Il “Premio Ricerca Save the Children 2025” è un’iniziativa promossa dal nostro Polo Ricerche, pensata per valorizzare ricerche innovative che migliorano concretamente la qualità della vita e i diritti ... savethechildren.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Sostenibilit224 Porta Premio