Davide Della Porta, professionista irpino, ottiene il Premio Nazionale al Merito della Scienza e della Tecnica Agricola, Agroalimentare e Ambientale 2025. Il riconoscimento, assegnato durante il Congresso Nazionale dei Periti Agrari, celebra un percorso di ricerca e innovazione che unisce biotecnologie, sostenibilità e valorizzazione delle filiere italiane. Il riconoscimento e le sue motivazioni Nel corso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Ricerca e sostenibilità, a Della Porta il Premio Nazionale 2025