Ricattata Jolanda Renga figlia di Ambra Angiolini | Pubblico le foto di te nuda se tua mamma non mi dà 10.000 euro
Milano – Una richiesta di soldi per evitare la pubblicazione sui social di sue foto nuda. È la terribile minaccia ricevuta venerdì scorso da Jolanda Renga, studentessa universitaria, figlia d'arte: sua mamma è la showgirl e attrice Ambra Angiolini, suo papà il cantante Francesco Renga. "Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda" è scritto in stampatello nella prima parte del messaggio. “Di pure ad Ambra che se non riceverò 10.000 $ ti rovinerò la vita”. La ventenne, dopo un iniziale spaventoso, anche perché la minaccia coinvolgeva sua mamma Ambra, ha bloccato il numero e ha poi chiamato mamma e papà e chiunque avesse potuto darle una mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
