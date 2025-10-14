Riaprono i termini per il bando Nidi Gratis
L’amministrazione comunale informa che sono riaperti i termini per presentare la domanda per il bando «Nidi Gratis 202526». Le nuove domande potranno essere presentate fino alle ore 18:00 del 27 ottobre 2025. La procedura si attiva accedendo con Spid o Cie all'applicativo regionale. Il Bonus. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Buongiorno , qualcuno ha conoscenza di una possibile riapertura dei termini del CPB? Grazie - facebook.com Vai su Facebook
Cortona, riaprono i termini per il bando «Nidi Gratis» 2025/26 - Fino al 27 ottobre opportunità per tutti coloro che non hanno fatto domanda entro il termine precedentemente previsto ... Si legge su lanazione.it
Riaprono le domande per la misura “Nidi Gratis”: come fare richiesta - Il Comune di Grosseto informa che sono state riaperte le domande per la misura "Nidi Gratis" della Regione Toscana ... Scrive grossetonotizie.com
Contributi pubblici. Bandi ’Nidi Gratis’. Si riaprono i termini - Riaperto il bando ’ Nidi Gratis ’ con cui la Regione Toscana garantisce un contributo economico alle famiglie con Isee fino a 40. Riporta msn.com