Riapre al pubblico il Giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma

Funweek.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per le visite al Giardino dellIstituto Giapponese di Cultura di Roma, uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi della città. Le visite si svolgono ogni giovedì e venerdì, con ingresso gratuito, audioguida tramite QR code e prenotazione obbligatoria. Il giardino, realizzato su terreno concesso dal Comune di Roma in base ad accordi diplomatici tra Italia e Giappone, è opera del celebre architetto Nakajima Ken, noto anche per aver progettato l’area giapponese dell’Orto Botanico della Sapienza. Iscriviti alla  Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>    Si tratta del primo giardino progettato in Italia da un paesaggista giapponese, e rappresenta un autentico esempio di giardino di stile sen’en, o “giardino con laghetto”, sviluppatosi tra i periodi Heian, Muromachi e Momoyama. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Boboli, un segreto ritrovato: il Giardino delle Camelie riapre al pubblico - Dopo un lungo e accurato restauro, il Giardino delle Camelie riapre stabilmente al pubblico, restituendo alla città di Firenze uno degli angoli più affascinanti e nascosti di Boboli. Riporta exibart.com

Il giardino storico di Villa La Quiete riapre al pubblico - Ma dal 16 maggio aprirà per la prima volta al pubblico il Giardino storico di Villa La Quiete, gioiello settecentesco recuperato ... Si legge su lanazione.it

Firenze, riapre il Giardino dell’Iris: fioriture spettacolari e uno spazio tutto nuovo - Come da tradizione, il Giardino dell’Iris di Firenze riapre le sue porte al pubblico a partire dal 25 aprile, offrendo la possibilità di ammirare uno dei simboli floreali più amati della città in un ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Riapre Pubblico Giardino Dell8217istituto