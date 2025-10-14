Rianimazione e uso del defibrillatore | formazione gratuita in piazza Cavalli

Ilpiacenza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre, dalle ore 15 alle 18, piazza Cavalli si trasformerà in una grande aula a cielo aperto dove tutti potranno imparare le tecniche base per poter salvare una vita.In occasione di Viva - la Settimana per la Rianimazione Cardiopolmonare, Croce Rossa Italiana - Comitato di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

rianimazione uso defibrillatore formazioneUna settimana di sensibilizzazione della rianimazione cardiopolmonare - " con il progetto "La vita nelle tue mani" in cui sono previsti eventi, corsi e momenti formativi rivolti a tutta la popolazione ... Riporta veronasera.it

rianimazione uso defibrillatore formazioneArresto cardiaco, al via «VIVA! La settimana della rianimazione cardiopolmonare» - Italian resuscitation council (Irc) decine di eventi gratuiti e aperti al pubblico in tutta Italia in cui ci saranno dimostrazioni pratiche di primo soccorso insieme ad attività ludico- Scrive corriere.it

Uso dei defibrillatori, formazione per agenti Polizia Locale - Per questo gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale e ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rianimazione Uso Defibrillatore Formazione