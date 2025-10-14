Rianimazione e uso del defibrillatore | formazione gratuita in piazza Cavalli
Sabato 18 ottobre, dalle ore 15 alle 18, piazza Cavalli si trasformerà in una grande aula a cielo aperto dove tutti potranno imparare le tecniche base per poter salvare una vita.In occasione di Viva - la Settimana per la Rianimazione Cardiopolmonare, Croce Rossa Italiana - Comitato di Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
La BCC Capaccio Paestum Serino promuove la formazione alla rianimazione cardiopolmonare: al via i corsi gratuiti per imparare a usare il defibrillatore Nel segno della vicinanza e della responsabilità verso la comunità, la BCC di Capaccio Paestum e Serino - facebook.com Vai su Facebook
Rianimazione e DAE: 15 carabinieri ottengono la certificazione Il personale del Comitato della Croce Rossa di Paliano ha svolto un corso finalizzato alla conoscenza delle manovre di rianimazione e dell’uso del defibrillatore Nella mattinata di sabato… - X Vai su X
Una settimana di sensibilizzazione della rianimazione cardiopolmonare - " con il progetto "La vita nelle tue mani" in cui sono previsti eventi, corsi e momenti formativi rivolti a tutta la popolazione ... Riporta veronasera.it
Arresto cardiaco, al via «VIVA! La settimana della rianimazione cardiopolmonare» - Italian resuscitation council (Irc) decine di eventi gratuiti e aperti al pubblico in tutta Italia in cui ci saranno dimostrazioni pratiche di primo soccorso insieme ad attività ludico- Scrive corriere.it
Uso dei defibrillatori, formazione per agenti Polizia Locale - Per questo gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale e ... Scrive ansa.it