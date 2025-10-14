Rianimazione cardio-polmonare la Croce Rossa di Padova organizza quattro eventi
La Croce Rossa Italiana partecipa attivamente a "Viva!”, la settimana per la rianimazione cardio-polmonare, promossa da Irc - Italian Resuscitation Council dal 13 al 19 ottobre. La Croce Rossa Italiana, inoltre, prende parte alla “Settimana Viva!” insieme al partner Inmp - Istituto Nazionale per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
Domenica 19 ottobre in occasione del World Restart a Heart Day #PortedelloJonio e Croce Rossa Italiana - Comitato di Taranto promuovono un evento di sensibilizzazione della manovra di rianimazione cardio-polmonare. Una conoscenza che può salvare ta - facebook.com Vai su Facebook
Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare: le attività di Croce Rossa - PORDENONE – Il 16 ottobre è la Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare. Segnala pordenoneoggi.it
“Settimana della rianimazione cardiopolmonare”, Gavirate si mobilita con la Croce Rossa - Sabato 18 ottobre al centro commerciale Campo dei Fiori e domenica 19 ottobre alla sede del comitato di Croce Rossa del Medio Verbano, i volontari promuoveranno diverse attività di prevenzione. varesenews.it scrive
Toano, quattro giorni di formazione sulla rianimazione con la Croce Rossa - La Croce Rossa di Toano celebra la ‘Settimana viva 2025’ con quattro incontri di formazione gratuita dedicata alla rianimazione cardiopolmonare (RCP). redacon.it scrive