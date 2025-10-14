Ri-scatti | al PAC di Milano il cielo è sempre più blu

Milano, 14 ott. (askanews) - Dal 14 al 26 ottobre 2025 il PAC Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano presenta l'undicesima edizione del progetto di fotografia sociale ideato da Ri-scatti ODV e promosso dal Comune di Milano con il sostegno di Tod's: la mostra "RI-SCATTI. Il cielo è sempre più blu". L'edizione di quest'anno, a cura del conservatore del PAC Diego Sileo, è realizzata in collaborazione con Dynamo Camp, una realtà che dal 2007 offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo e condizioni di disabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

