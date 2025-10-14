Retroscena Ilicic | poteva andare in due big di Serie A perché è saltato tutto

Josip Ilicic torna a parlare del suo passato e svela un retroscena che avrebbe potuto cambiare la sua carriera. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex fantasista dell’Atalanta ha raccontato di essere stato vicino al Napoli ai tempi di Carlo Ancelotti, con trattative già avviate prima dello stop imposto dal presidente Percassi. Un’occasione sfumata che avrebbe potuto portarlo in una delle piazze più calde della Serie A. Il retroscena sul Napoli. “Col Napoli era fatta, parlai con Ancelotti, poi Percassi bloccò tutto.” Parole chiare e dirette di Josip Ilicic, che nella sua carriera ha spesso incrociato i destini di grandi club. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

