Retegui | Stiamo crescendo ora avanti con umiltà Donnarumma | Cancelliamo il ko di Oslo
Autore di una doppietta, il numero 9 azzurro parla così dopo il successo su Israele a Udine. Gigio invece ritorna sui punti persi con la Norvegia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Spalletti stimava Kean e aveva Retegui, ma non si è mai lasciato tentare dall’idea di stravolgere le tattiche. Con Gattuso è nata l'Italia a trazione offensiva. - facebook.com Vai su Facebook
Retegui: "Questa Italia sta crescendo. Ora avanti con umiltà" - Lo chiama Merckx, e Pogacar si emoziona: "Mi mancano due classiche, la prossima stagione... Riporta msn.com
Retegui a Sky: “Stiamo crescendo, guardiamo al futuro. Gattuso grande mister” - Doppietta decisiva per Mateo Retegui, che trascina l'Italia contro Israele (3- Secondo msn.com
Mateo Retegui segna il suo primo gol in Serie A: Genoa avanti 1-0 all'Olimpico con la Lazio, 0-1 - Azione che nasce da Gudmundsson sulla fascia sinistra, l'islandese scarica all'indietro per l'arrivo di Frendrup che ... Lo riporta m.tuttomercatoweb.com