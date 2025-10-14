Retegui Italia vola ai playoff | Non abbiamo fatto benissimo ma abbiamo creato tante situazioni…

Inter News 24 Retegui, l’Italia batte Israele 3-0 con il centravanti ex Atalanta protagonista e si qualifica per i playoff: le parole dell’attaccante dopo la vittoria. Con una grande prestazione di Mateo Retegui, l’Italia ha conquistato una vittoria fondamentale per 3-0 contro Israele, guadagnandosi il pass per i playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La doppietta dell’attaccante, autore del rigore e di una rete spettacolare da fuori area, ha messo in ghiaccio il risultato, regalando agli azzurri un posto cruciale nella corsa al torneo mondiale. Retegui ha poi commentato ai microfoni RAI la vittoria e la sua performance in conferenza stampa: CRESCITA – « Dal punto di vista del gioco non abbiamo fatto benissimo, ma abbiamo creato tante situazioni, e in difesa Donnarumma ha fatto due grandi parate. 🔗 Leggi su Internews24.com

