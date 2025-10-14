Retegui | Gattuso mi telefona anche in Arabia Lì il campionato non è facile come pensate

. Le parole del bomber della Nazionale L’Italia supera l’esame Israele con un netto 3-0 e, nella sesta giornata del Gruppo I, stacca il biglietto che vale l’aritmetica certezza di un posto ai playoff per i Mondiali del 2026. Il protagonista assoluto della serata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Retegui: «Gattuso mi telefona anche in Arabia. Lì il campionato non è facile come pensate»

Italia-Israele, Gattuso punta su Raspadori-Retegui Diretta| A Udine sfila il corteo pro Pal - X Vai su X

Gattuso cambia ancora l’Italia: azzurri in campo con il 3-5-2 contro Israele a Udine, Raspadori in coppia con Retegui dal primo minuto. È la formazione giusta per vincere la partita? - facebook.com Vai su Facebook

Retegui show con l'Italia: "Il campionato in Arabia non è facile come tutti pensano" - nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 - Scrive tuttomercatoweb.com

Retegui a Sky: “Stiamo crescendo, guardiamo al futuro. Gattuso grande mister” - Doppietta decisiva per Mateo Retegui, che trascina l'Italia contro Israele (3- Secondo msn.com

Retegui ora tira anche le punizioni: sassata nell’angolino, i tifosi sono pazzi di lui in Arabia - Mateo Retegui ci ha messo un attimo ad ambientarsi nel nuovo calcio che lo ha accolto dopo il trasferimento in estate dall'Atalanta all'Al- Scrive fanpage.it