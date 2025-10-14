Riqualificata e intitolata al rhodense "Padre Ambrogio Pessina" (scomparso di recente), nel fine settimana è stata inaugurata la palestra di via Alessandria a Rho. L’intervento di ristrutturazione della palestra che è costato 208mila euro (di 103mila 293 a carico del Comune) è frutto di una collaborazione tra Comune, Polisportiva San Carlo e la polisportiva Gio.issa. Alla cerimonia hanno partecipato i ragazzi della Polisportiva San Carlo che praticano sport inclusivi, le ragazze della Gio.issa pallavolo, con Renato Baroni e Claudio Cordieri, il sindaco Andrea Orlandi, il prevosto don Norberto Donghi e il coadiutore don Marco Ferrari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Restyling concluso, apre la palestra inclusiva: "Lo sport, diritto di tutti"