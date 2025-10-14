Restaurata la Madonna dell’Esilio Schurzel ANVGD | Comunità si identifica in questa pala

“Aver restaurato quest’opera è un grandissimo risultato per la comunità giuliano-dalmata che si identifica in questa pala d’altare. Ha un valore identitario con tutti i piccoli dettagli nascosti nella pala, dalle colonnine con gli stemmi delle province perdute ai santi raffigurati. Tutto il mondo esule si è sentito identificato nell’opera così come la voleva il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Restaurata la Madonna dell’Esilio, Schurzel (ANVGD): “Comunità si identifica in questa pala”

Approfondisci con queste news

Alla vigilia della Madonna del Rosario, Papa Leone XIV ha presieduto i Vespri presso la Domus Australia, il santuario mariano di Roma per i pellegrini di lingua inglese. Ha benedetto l’immagine restaurata della Madonna del Rosario, dono del Beato Bartolo L - facebook.com Vai su Facebook

Alla vigilia della Madonna del Rosario, Papa Leone XIV ha presieduto i Vespri presso la Domus Australia, il santuario mariano di Roma per i pellegrini di lingua inglese. Ha benedetto l’immagine restaurata della Madonna del Rosario, dono del Beato Bartolo L Vai su X

Restaurata statua Madonna di Casanova, messaggio del Papa - La statua lignea policroma della Madonna di Casanova, appartenuta al potente Cenobio locale cistercense e risalente al XIV secolo, rientra dopo i lavori di restauro a Civitella Casanova, in provincia ... Da ansa.it

Madonna “troppo” restaurata, è polemica a Novi Velia - Un intervento pensato per restituire bellezza e autenticità storica si è trasformato in un caso che divide la comunità. Da ilmattino.it

Danneggiata dai ladri e restaurata. Oggi la Madonna torna al santuario - La statua della Madonna delle Grotte a Mondolfo, danneggiata da un atto sacrilego, torna restaurata nel Santuario. Segnala ilrestodelcarlino.it