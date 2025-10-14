Restaurata la Madonna dell’Esilio Gemma Bracco | Ritrovato spirito degli esuli

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono molto emozionata perché ho ritrovato i miei nonni e quello spirito di esuli che avevano. Noi siamo sempre stati vicini alla comunità e siamo andati varie volte a trovare quei posti.” Ha dichiarato Gemma Bracco, vicepresidente della Fondazione Bracco, al termine della cerimonia religiosa in cui è stata scoperta al termine del restauro la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

