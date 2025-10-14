Restaurata la Madonna dell’Esilio Gemma Bracco | Ritrovato spirito degli esuli
“Sono molto emozionata perché ho ritrovato i miei nonni e quello spirito di esuli che avevano. Noi siamo sempre stati vicini alla comunità e siamo andati varie volte a trovare quei posti.” Ha dichiarato Gemma Bracco, vicepresidente della Fondazione Bracco, al termine della cerimonia religiosa in cui è stata scoperta al termine del restauro la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Alla vigilia della Madonna del Rosario, Papa Leone XIV ha presieduto i Vespri presso la Domus Australia, il santuario mariano di Roma per i pellegrini di lingua inglese. Ha benedetto l'immagine restaurata della Madonna del Rosario, dono del Beato Bartolo L
