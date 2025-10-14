Stava lavorando in una cava quando è rimasto sommerso da uno smottamento del terreno. Un operaio di 48anni ha perso la vita ieri, 13 ottobre, in un’azienda che si trova in contrada Fonte Lepre a Corridonia, in provincia di Macerata. Francesco Broda, questo il nome della vittima, è rimasto incastrato in un escavatore sotto un accumulo di fanghiglia e detriti. Sono state necessarie oltre 10 ore di intervento per recuperare il corpo senza vita dell’operaio. Secondo le ricostruzioni, il 48enne stava lavorando in una cava per la produzione di inerti ed è stato travolto da uno smottamento che ha sommerso l’escavatore con cui stava operando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Resta sommerso da un accumulo di fanghiglia in una cava: morto operaio di 48 anni